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Aquidauana

Homem embriagado agride a própria irmã no Bairro Guanandy

Autor foi apresentado na Delegacia local

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 18/03/2010 às 11:20

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Genivaldo de Morais (27 anos) foi encaminhado para a Delegacia de Aquidauana, durante a tarde desta quarta-feira (17),  por motivo de violência doméstica. O fato aconteceu em uma residência na Rua Dezesseis de Julho, no Bairro Guanandy.

Consta que Genivado estava em visível estado de embriaguês alcoólica. Quando chegou à residência, o autor passou a agredir a própria irmã dele, a jovem Valquiria (20 anos).

Através de solicitação via 190, a Radiopatrulha da Polícia Militar tomou conhecimento da situação e compareceu à residência. Os policiais abordaram Genivaldo e tomaram as providências necessárias ao caso.

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