Mauro Batista deixa Gerência de Produção

O prefeito Fauzi Suleiman (PMDB) participou, na manhã desta quarta-feira (17), do ato que marcou a despedida do gerente de Produção e Meio Ambiente, Mauro Batista da pasta. A cerimônia aconteceu nas dependências da própria Gerência e contou com a presença de todos os servidores.



As razões alegadas pelo ex-gerente foram de ordem pessoal e profissional. Empresário bem sucedido na cidade, Mauro é proprietário do Supermercado Atlântico que está instalado há 15 anos no Bairro Santa Terezinha e emprega atualmente 65 funcionários. “Estamos preparando novos investimentos o que demandará dedicação em tempo integral ao supermercado nos próximos meses”, disse.



Em sua despedida, Mauro fez questão de agradecer o convite e a oportunidade propiciada pelo prefeito Fauzi. "Cresci muito neste um ano e dois meses trabalhando ao lado do prefeito e de sua equipe. Agradeço aos meus colaboradores que me acompanharam neste período e continuarei a auxiliar o Governo Municipal naquilo que puder como empresário e como cidadão aquidauanense", ressaltou.



Ao se pronunciar, o chefe do executivo lamentou a saída de Mauro, dizendo que será difícil substituí-lo. "Mauro foi um grande colaborador do nosso governo", reiterou. O professor Gilmar Nogueira, chefe de Gabinete da Gerência, responderá interinamente pela pasta.



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