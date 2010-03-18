Acessibilidade

29 De Outubro De 2026 • 22:43

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Mauro Batista deixa Gerência de Produção

O professor Gilmar Nogueira, chefe de Gabinete da Gerência, responderá interinamente pela pasta

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 18/03/2010 às 09:57

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O prefeito Fauzi Suleiman (PMDB) participou, na manhã desta quarta-feira (17), do ato que marcou a despedida do gerente de Produção e Meio Ambiente, Mauro Batista da pasta. A cerimônia aconteceu nas dependências da própria Gerência e contou com a presença de todos os servidores.

As razões alegadas pelo ex-gerente foram de ordem pessoal e profissional. Empresário bem sucedido na cidade, Mauro é proprietário do Supermercado Atlântico que está instalado há 15 anos no Bairro Santa Terezinha e emprega atualmente 65 funcionários. “Estamos preparando novos investimentos o que demandará dedicação em tempo integral ao supermercado nos próximos meses”, disse.

Em sua despedida, Mauro fez questão de agradecer o convite e a oportunidade propiciada pelo prefeito Fauzi. "Cresci muito neste um ano e dois meses trabalhando ao lado do prefeito e de sua equipe. Agradeço aos meus colaboradores que me acompanharam neste período e continuarei a auxiliar o Governo Municipal naquilo que puder como empresário e como cidadão aquidauanense", ressaltou.

Ao se pronunciar, o chefe do executivo lamentou a saída de Mauro, dizendo que será difícil substituí-lo. "Mauro foi um grande colaborador do nosso governo", reiterou. O professor Gilmar Nogueira, chefe de Gabinete da Gerência, responderá interinamente pela pasta.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

PESQUISA COM PROFESSORES

UFMS de Aquidauana avalia interesse em novo Mestrado em Educação

Conscientização ambiental

Jadson curte pescaria esportiva com família no Rio Aquidauana

ATENÇÃO À ESCALA

Unidades de saúde de Aquidauana terão horários especiais no feriado

Posto da Estevão e Farmácia Municipal atendem em horários específicos na segunda-feira; veja escala divulgada

GALERIAS DE FOTOS

Veja as fotos do Outubro Rosa Simasul, realizado no ESF Cândido Pinheiro Filho

Publicidade

OPORTUNIDADES

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quinta

ÚLTIMAS

Polícia procura suspeito de estuprar mulher que fazia atividade física

Capital

Polícia procura suspeito de estuprar mulher que fazia atividade física

Vítima foi abordada no bairro Nova Campo Grande e ameaçada com uma faca; caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira
Anastácio terá mais uma edição da ação solidária "Criança Feliz"

Evento anual

Anastácio terá mais uma edição da ação solidária "Criança Feliz"

Evento será realizado no Ginásio Poliesportivo Severino Martins Silva; iniciativa anual conta com apoio de colaboradores

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo