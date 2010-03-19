Corpo de Bombeiros de Aquidauana recebe nova viatura

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Na manhã do dia 19, no pátio do 1° Subgrupamento de Bombeiros de Aquidauana, aconteceu a entrega de uma viatura de salvamento, equipamentos multimídias, material didático e fardamento. A entrega da viatura aconteceu durante uma formatura que reuniu a maioria do efetivo da unidade, pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do MS – Coronel Ociel Ortiz Elias ao Major Claudiney da Silva Quintana – Comandante do Corpo de Bombeiros de Aquidauana.A viatura consolida a proposta que tramita desde 2007 no Conselho Federal dos Direitos Difusos – Ministério da Justiça, quando o então Cap BM Rampazo e o Ten BM Alencar elaboraram e impulsionaram a proposta de educação ambiental aos trabalhadores rurais em Aquidauana e região, mais especificamente para as localidades de difícil acesso.Tal proposição chegou a ser defendida pelos respectivos Oficiais diante dos Membros do Conselho em Brasília-DF, que se sensibilizaram com alto índice de incêndios florestais na região do Pantanal e a ineficácia dos trabalhos de resposta da Corporação diante de tantos focos de incêndio.Com os materiais, o 1° Subgrupamento de Bombeiros está apto a concretizar este sonho, e deve iniciar de imediato o trabalho de capacitação em combate a incêndio e primeiros socorros aos trabalhadores rurais nas fazendas pantaneiras, tornando esses trabalhadores aliados no combate às chamas e à preservação da natureza.Com uma caminhonete com tração 4x4, computador portátil com kit multimídia, apostilas, folders e certificados de participação, a unidade do Corpo de Bombeiros de Aquidauana se torna pioneiro neste trabalho que visa instruir cerca de quinhentas pessoas nos Municípios de Dois Irmãos do Buriti, Aquiduana, Anastácio, Miranda e Bodoquena.