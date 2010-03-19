Dia do Artesão será comemorado com festa

O Sindicato dos Artesãos de Aquidauana realiza nesta sexta-feira (19) na Praça dos Estudantes diversas manifestações em comemoração ao Dia Nacional do Artesão.



O evento tem início às 8h com uma feira do artesanato produzido em Aquidauana e região. Serão ainda comercializados produtos elaborados a partir de oficinas desenvolvidas na Casa do Artesão como biscoitos, doces de chocolates, polpas de frutas e outros.



Segundo o presidente do Sindicato, Lourival Santos, as atividades que serão desenvolvidas na praça contam com o apoio do Governo Municipal através da Gerência de Obras e Fundação de Cultura de Aquidauana.



“O prefeito Fauzi Suleiman é um grande parceiro da Casa do Artesão. Temos recebido apoio sempre que solicitamos. Ano passado, com o apoio da Fundação de Cultura, remodelamos o interior da Casa e executamos a pintura externa de identificação do local. Com essas medidas, o movimento da Casa do Artesão melhorou em muito e estamos satisfeitos com os resultados”.



Além da feira de artesanato, às 18h30min será realizada uma missa em Ação de Graça a São José, padroeiro dos artesãos.



Encerrando as atividades acontece em sua primeira edição, no ano, o programa Roda de Viola Itinerante, das 20h às 22 h. Uma parceira entre o Governo Municipal, através da Fundação de Cultura de Aquidauana e a Rádio Difusora.

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