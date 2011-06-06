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Aquidauana

Professor de Aquidauana é eleito presidente da FETEMS

Anibal Placêncio

Publicado em 06/06/2011 às 18:30

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Candidato na chapa FETEMS cada vez mais forte, o professor Roberto Magno Botareli César, de Aquidauana, foi eleito o novo presidente da maior entidade sindical de Mato Grosso do Sul. São 70 sindicatos filiados com atuação nos 78 municípios sul-mato-grossenses. As eleições aconteceram na última quarta-feira (01).
 
A vice-presidente eleita é a professora Elaine Aparecida Sá Costa, de Três Lagoas. A Comissão Eleitoral Central vai divulgar o total dos votos nesta semana.
 
Compromissos
O professor Roberto salienta que vai continuar o trabalho desenvolvido nos últimos seis anos pela diretoria e pelo professor Jaime. ?Vamos continuar negociando com o governo com os prefeitos para que a categoria tenha o maior avanço possível nesses próximos anos?.
 
Ele salienta que um dos principais objetivos da gestão será fazer a FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) cada dia mais forte. ?Precisamos nos fortalecer ainda mais para, junto com os companheiros, conseguirmos o maior avanço possível nos próximos anos?.
 
Demandas
O novo presidente da FETEMS classifica como as maiores demandas da categoria, em nível estadual, a reforma do estatuto do magistério, concurso público para professores e funcionários administrativos da educação e uma nova política salarial para os próximos três anos.
 
Em relação aos municípios, ele destaca a necessidade de programar o piso nacional na REME. ?Vamos participar das negociações com as prefeituras tendo em vista que somente 29 municípios pagam o piso salarial?.
 
Como a prioridade nacional, o professor Roberto destaca o cumprimento da lei do piso e a programação de 1/3 da hora atividade tanto na rede estadual como nas redes municipais.
 
Histórico
Com uma história de luta em defesa da escola pública e da valorização profissional dos(as) trabalhadores(as) em Educação, o professor Roberto Magno Botareli Cesar tem uma grande trajetória no movimento sindical da categoria e nas mobilizações pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
 
Filho de professores da rede pública e da universidade pública, Roberto escolheu ser professor graças à vivência da rotina diária dos pais.
 
Com graduação em Educação Física, veio em 1984 para Mato Grosso do Sul, onde lecionou em escolas públicas de Aquidauana e de Dois Irmãos do Buriti. Participa há 24 anos das lutas sindicais dos trabalhadores em Educação. Em 1993, participou da chapa vencedora do SIMTED de Aquidauana e se elegeu secretário.
 
Posteriormente, ocupou os cargos de tesoureiro e presidente do sindicato. Foi, também, conselheiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef) em Aquidauana, entre os anos de 1996 e 2000, e precursor da instalação das rádios comunitárias em Mato Grosso do Sul.
 
Em 2005, fez parte da chapa FETEMS Forte e foi eleito secretário de Finanças. Na Federação, teve papel determinante em conquistas como a política salarial e o Piso Nacional, a presença da FETEMS nos municípios, fortalecimento da organização dos administrativos, a construção do Hotel de Trânsito e a reforma do prédio da Federação.

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