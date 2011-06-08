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Policiais Civis de Aquidauana participam de curso do FBI

Curso aconteceu na Superintendência da Polícia Federal em Brasília

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 08/06/2011 às 09:06

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Ramona Gamarra Paiva do 1º Distrito Policial e Ramisés Samuel de Araújo da Delegacia de Atendimento a Mulher, participaram do treinamento ?Combate a crimes contra crianças e adolescentes facilitados pelo computador?.
 
Ministrado pelo International Centre for Missing & Exploited Children (IMEC), o curso teve policiais do FBI e da Real Polícia Montada do Canadá, como palestrantes, os quais explanaram suas experiências, bem como técnicas e procedimentos para atuar e até mesmo investigar tais crimes praticados via meios eletrônicos e internet.
 
Realizado em Brasília nos dia 02 e 03 deste mês na Superintendência da Polícia Federal, o curso contou com a importante participação do policial David M. James, do Centro Nacional de Combate à Exploração Infantil da Polícia Montada Real do Canadá, Mike Duffey, Agente Especial do Departamento de Justiça e Execução da Flórida (USA) FBI, Keith A. Becker, Promotor de Justiça do Departamento de Justiça norte-americano.

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