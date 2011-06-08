Policiais Civis de Aquidauana participam de curso do FBI

Aquidauana
Curso aconteceu na Superintendência da Polícia Federal em Brasília
Meteorologia
Temperaturas variam entre 20°C e 27°C; não há previsão de chuva para o município
AGRICULTURA FAMILIAR
Programação começa durante a tarde na Praça Garibaldi Medeiros; apresentação musical está marcada para as 20h
DIA NACIONAL DA ESCOVAÇÃO
Atividade foi realizada na Escola Teodoro Rondon; estudantes aprenderam sobre escovação e prevenção de problemas bucais
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS