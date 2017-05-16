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Drenagem

Moradores da rua Antônio Cicalise sofrem com alagamentos

Resolução do problema depende de desvio da tubulação e prefeitura diz que prepara projeto

Flavio Brito

Publicado em 16/05/2017 às 16:22

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Os moradores da rua Antônio Cicalise sofrem toda vez que chove, as bocas de lobo da via não dão conta de escoar toda a água. Esta não é a primeira vez que a região é alvo de reclamação dos donos de imóveis, que relatam que já receberam equipes da Prefeitura de Aquidauana e da empresa de saneamento básico do Estado, a Senesul, mas o problema persiste.

De acordo com o gerente municipal de Obras, Archibald Joseh Macintyre, o Mac, uma casa foi construída em cima da tubulação, o que dificulta, e a até impede, a detecção dos pontos onde há o entupimento. “Nós precisamos, agora, desviar essa tubulação e para isso precisamos da autorização dono da casa. O gerente municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo, Ronaldo Ângulo de Almeida, já está trabalhando em um projeto para ver de que maneira nós podemos fazer isso”, disse Mac.

“Já cedeu o terreno, para abrir o esgoto, mas eles nunca vêm [para executar as obras de desvio da tubulação]. Já veio a Sanesul, e a prefeitura já veio, com aquele carro que desentope bueiro, mas nada funciona”, disse dona Cármen, uma das moradoras da área afetada. Com a chuva de ontem, o trecho da rua Antônio Cicalise que fica atrás da Câmara de Vereadores de Aquidauana ficou quase toda alagada.

A água acumulada invade a calçada e ajuda a deteriorar o asfalto, o que dificulta o trânsito de veículos na rua. De acordo com as informações da Sanesul, a empresa de saneamento do Estado apenas auxilia para minimizar a situação, mas a prefeitura é a responsável por resolver o problema.

Coleta de lixo

Sobre a coleta de lixo em áreas públicas de Aquidauana, que não estava sendo realizada porque o caminhão da prefeitura passava por manutenção, o gerente municipal de Obras garante que o serviço foi retomada hoje (16). 

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