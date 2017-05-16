Moradores da rua Antônio Cicalise sofrem com alagamentos

Os moradores da rua Antônio Cicalise sofrem toda vez que chove, as bocas de lobo da via não dão conta de escoar toda a água. Esta não é a primeira vez que a região é alvo de reclamação dos donos de imóveis, que relatam que já receberam equipes da Prefeitura de Aquidauana e da empresa de saneamento básico do Estado, a Senesul, mas o problema persiste.

De acordo com o gerente municipal de Obras, Archibald Joseh Macintyre, o Mac, uma casa foi construída em cima da tubulação, o que dificulta, e a até impede, a detecção dos pontos onde há o entupimento. “Nós precisamos, agora, desviar essa tubulação e para isso precisamos da autorização dono da casa. O gerente municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo, Ronaldo Ângulo de Almeida, já está trabalhando em um projeto para ver de que maneira nós podemos fazer isso”, disse Mac.

“Já cedeu o terreno, para abrir o esgoto, mas eles nunca vêm [para executar as obras de desvio da tubulação]. Já veio a Sanesul, e a prefeitura já veio, com aquele carro que desentope bueiro, mas nada funciona”, disse dona Cármen, uma das moradoras da área afetada. Com a chuva de ontem, o trecho da rua Antônio Cicalise que fica atrás da Câmara de Vereadores de Aquidauana ficou quase toda alagada.

A água acumulada invade a calçada e ajuda a deteriorar o asfalto, o que dificulta o trânsito de veículos na rua. De acordo com as informações da Sanesul, a empresa de saneamento do Estado apenas auxilia para minimizar a situação, mas a prefeitura é a responsável por resolver o problema.

Coleta de lixo

Sobre a coleta de lixo em áreas públicas de Aquidauana, que não estava sendo realizada porque o caminhão da prefeitura passava por manutenção, o gerente municipal de Obras garante que o serviço foi retomada hoje (16).