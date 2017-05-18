Previsão de chuva persiste em Aquidauana até domingo

Clima
Temperaturas devem cair ao longo do fim de semana
A quinta-feira (18) será mais um dia de Sol com muitas nuvens. Os períodos de céu nublado também devem continuar, com chuva prevista a qualquer hora.
Apesar do céu encoberto, o dia deve ser quente. A máxima prevista para hoje é de 29°C, com mínima de 22°C.
De acordo com as informações do Climatempo, as pancadas de chuva devem durar até o domingo (21), com mínima prevista de 17°C.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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