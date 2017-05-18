Previsão de chuva persiste em Aquidauana até domingo

A quinta-feira (18) será mais um dia de Sol com muitas nuvens. Os períodos de céu nublado também devem continuar, com chuva prevista a qualquer hora.

Apesar do céu encoberto, o dia deve ser quente. A máxima prevista para hoje é de 29°C, com mínima de 22°C.

De acordo com as informações do Climatempo, as pancadas de chuva devem durar até o domingo (21), com mínima prevista de 17°C.