Prazo para se inscrever no programa Nossa Energia termina hoje

Aquidauanenses que já estão incluídos no Cadastro Único (CadÚnico), que permite a participação em programas sociais da prefeitura e do governo federal, podem procurar o CRAS da vila São Pedro e do bairro Nova Aquidauana para participar do programa “Nossa Energia”. O prazo para inscrição termina hoje (19). Os usuários devem comparecer aos CRAS com os documentos pessoais e uma fatura do fornecimento de energia elétrica.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, as famílias participarão de palestras sobre o uso consciente de energia. Além disso, as famílias serão beneficiadas com a troca de lâmpadas e serão incluídas em sorteios para a troca de refrigeradores antigos.

O projeto “Nossa Energia” faz parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa que, por meio de visitas aos municípios, oferece diversas atividades à população, buscando o equilíbrio ambiental com qualidade e segurança para todos.

SERVIÇO

CRAS 1 - na rua Mario Guerreiro, s/nº - vila São Pedro

CRAS 2 - avenida Mato Grosso, 270 - bairro: Nova Aquidauana