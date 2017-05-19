Previsão é de chuva e queda na temperatura no fim de semana

Os moradores de Aquidauana terão de se preparar para a possibilidade de precisar tirar os casacos do armário. A previsão do Climatempo é de chuva e queda na temperatura durante todo o fim de semana.

De acordo com as informações do serviço de meteorologia, a sexta-feira (19) será de céu encoberto, com máxima de 30°C e mínima prevista de 22°C. Há a probabilidade de chuva a qualquer hora do dia.

A temperatura começa a cai a partir de amanhã (20), com previsão para o dia inteiro. A máxima prevista para o sábado é de 25°C e mínima de 17°C. No domingo (21), os termômetros devem marcar temperatura um pouco mais baixas, com máxima prevista de 23°C e mínima de 16°C.