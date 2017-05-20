Comunidade vai recuperar Museu de Arte Pantaneira de Aquidauana

A comunidade aquidauanense vai recuperar o Museu de Arte Pantaneira Manoel Antônio Paes de Barros. O projeto solidário “Amigos do Museu” foi lançado na noite desta sexta-feira (19), na Câmara Municipal de Vereadores. A prefeitura divulgou oficialmente a iniciativa que vai estabelecer parcerias público-privadas para a doação de material de construção, mão de obra e consultoria técnica para a reativação de uma das mais representativas casas de cultura de Mato Grosso do Sul.

O projeto é coordenado pela Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana. O órgão estabeleceu o regulamento para a participação e vai emitir um certificado oficial de doação para todos os colaboradores, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas do município. Doações em dinheiro não serão permitidas, segundo as regras estabelecidas pela fundação. Quem preferir poderá abrir um crédito em uma loja de material de construção para a retirada pela prefeitura. Aqueles que optarem por fazer a doação direta, farão a entrega do material direto no local da obra.



“A Prefeitura de Aquidauana, assim como outras prefeituras interioranas do país, passa por dificuldades financeiras. Os desafios são grandes, mas esperamos contar com a ajuda de todos para recuperar o nosso museu”, disse o diretor da Fundação de Cultura e Turismo. O lançamento contou a apresentação da comissão especial de musicistas da Banda Otávio Mongelli, que tem o Museu de Arte Pantaneira como sua casa. As salas de música do museu serão reativadas para abrigar aulas de teoria e prática musical para crianças e adolescentes de Aquidauana. A banda completa 45 anos de atividade este ano, tendo feito sua primeira apresentação oficial no dia 15 de agosto de 1972. A UFMS, o 9º BE Comb e a Escola Cejar também são parceiros da ação.

“Hoje, é um dia significativo. De fato, estamos voltando aos primeiros dias de surgimento deste museu”, disse o professor e jornalista Lima Neto se referindo ao dia 1º de setembro de 1949. O empresário aquidauanense, que integra a comissão especial de musicistas da banda, lembrou que o prédio foi vendido ao poder público por um preço módico, “quase de graça”, por dona Virgínia, viúva de Manoel Antônio Paes de Barros.

Na escritura, a determinação de que fosse implantado no local um museu e uma biblioteca. “As pessoas, à época, se uniram e fizeram o museu. Agora, estamos fazendo isso de novo. Temos de esvaziar nossas casas e encher o museu”, afirmou Lima Neto, sobre a importante contribuição que os moradores podem dar ao acervo do museu. “Todos nós temos em nossas casas peças que estão esquecidas nos cantos e que no museu são verdadeiras preciosidades”, completou, colocando o grupo O Pantaneiro à disposição do projeto. O projeto de iluminação será doado pela arquiteta Beatriz da Costa Britto Garcia.

O lançamento também contou com a presença de Francisco Carlos Trindade Leite, ex-secretário de educação do município, responsável pela reinauguração do ponto de cultura, ainda no ano de 1999. “O museu é uma coisa tão interessante que ele representa o passado, o presente e o futuro. Ele não é estático. Assim como a cultura não é estática e a cultura não tem dono. As pessoas precisam entender isso e precisam participar disso”, disse Trindade Leite, em entrevista ao Pantaneiro. Ele sugeriu que seja criada uma entidade não governamental com a participação igualitária de representação da comunidade, a Ministério Público e da prefeitura para gerir o espaço, além de um orçamento próprio para custear o museu.