Aquidauana perde Dona China, sua moradora centenária

Depois de contado a historia de Maria José Cortes, a dona China, a equipe de O Pantaneiro lamenta em registrar a morte dessa aquidauanense de coração e que viveu e lutou por mais de um século pelo bem da família e por tudo o que acreditava.

De acordo com a filha, dona Marly, ela faleceu na madrugada de sexta-feira (19). Ela se sentiu mal e foi levada para o hospital. Dona China vai deixar saudade para os amigos e a família, mas com certeza, partiu com depois de tem cumprido sua missão.