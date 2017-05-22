Aquidauana perde Dona China, sua moradora centenária

Despedida
Depois de contado a historia de Maria José Cortes, a dona China, a equipe de O Pantaneiro lamenta em registrar a morte dessa aquidauanense de coração e que viveu e lutou por mais de um século pelo bem da família e por tudo o que acreditava.
De acordo com a filha, dona Marly, ela faleceu na madrugada de sexta-feira (19). Ela se sentiu mal e foi levada para o hospital. Dona China vai deixar saudade para os amigos e a família, mas com certeza, partiu com depois de tem cumprido sua missão.
A equipe de reportagem ficou o privilégio de ter contado sua história, que servirá de inspiração para muitos outros aquidauanenses .
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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