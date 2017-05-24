Bombeiros recebem 1ª viatura nova de combate a incêndio em 20 anos

O 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente recebeu sua primeira viatura nova para o combate a incêndio e será usada para ocorrências em Aquidauana e Anastácio. A comandante dos Bombeiros, major Geísa Maria, em 20 anos de presença efetiva da Corporação na região, esta é a primeira vez que a unidade recebeu uma viatura nova deste tipo.

“A confecção deste caminhão foi acompanhada por engenheiros mecânicos dos Bombeiros de Mato Grosso do Sul”, explicou a major. A viatura tem capacidade para 5 mil litros de água e modernas tecnologias agregadas, detalha a comandante do 1º Subgrupamento, como torre de iluminação, espaço adequado de equipagem, equipamentos dispostos de forma ergonômica, bomba de incêndio moderna e com sistema de uso eficiente da água.

A major detalha que o uso da viatura vai reduzir o tempo de resposta às ocorrências, já que o veículo tem espaço para que os militares coloquem os equipamentos necessários durante o deslocamento, evitando que ele tenham de fazer isso no quartel e só aí saiam para a ocorrência.

O Governo do Estado entregou 21 novas viaturas ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. O evento ocorreu na tarde desta terça-feira (23), na praça do Rádio Clube, em Campo Grande. Os municípios contemplados são Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Ivinhema, Ponta Porã, Três Lagoas, Chapadão do Sul, Aquidauana, Jardim, Nova Andradina, Coxim, Aparecida do Taboado, Amambai, Paranaíba, Mundo Novo, Maracaju e Costa Rica.