Previsão é de chuva e temperaturas amenas para o fim de semana

A previsão é de chuva e temperaturas amenas em Aquidauana no fim de semana. A sexta-feira (26), que começou com sol e muitas nuvens, deve ser quente. De acordo com as informações do Climatempo, a máxima deve ser 34°C e mínima de 24°C. As pancadas devem chegar durante a tarde e noite.

No sábado (27), a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora do dia. A máxima deve ser 26°C e a mínima deve ficar em 18°C.

A previsão de pancadas de chuva se repete para o domingo (28), com máxima de 24°C e 17°C, segundo as informações do Cilmatempo.