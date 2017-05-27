Passeio Ciclístico encerra Maio Amarelo com a distribuição de prêmios

As atividades educativas desenvolvidas durante o “Maio Amarelo”, para chamar a atenção para a responsabilidade da população quanto à segurança no trânsito, terminaram hoje (27) em Aquidauana. A Assessoria Especial de Trânsito de Aquidauana, vinculado à Gerência de Obras e Serviços Urbanos, promoveu um passeio ciclístico que foi iniciado na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro – Cejar e terminou na Arena de Eventos – na avenida Pantaneta. Pelo menos 800 pessoas participaram.

Além do momento de lazer e atividade física, os ciclistas tiveram a chance de concorrer ao sorteio de cinco bicicletas. A turismóloga Nataly Silva Molina, 23 anos, e o estudante do IFMS, Felipe Souza, 15 anos, foram contemplados. O Instituto Educacional Falcão participaram da atividade e três deles foram os sortudos que levaram uma bicicleta para casa. Ester Alves de Araújo, 10 anos, João Neto, 7 anos, e Isabela Guerra, 8 anos.

De acordo com a coordenadora de eventos da escola, Santina Lúcia Melo Falcão, os alunos ainda participam do Fetran – festival de teatro estudantil voltado para as temáticas do trânsito. Este ano, a escola participa e concorre ao prêmio com as categorias infantil e infanto-juvenil. Alunos das redes estadual e municipal também participaram do evento.

Além das bicicletas, a Assessoria Especial de Trânsito de Aquidauana sorteou camisetas e material esportivo entre os ciclistas que compareceram ao evento.

A concentração do evento foi na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro - Cejar.