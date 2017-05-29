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Reta do Taboco

Após dois acidentes, moradora usa galhos para alertar sobre buraco em rua

Quando chove, o local vira atoleiro e, depois que a água passa, a rua fica cheia de entulhos e buracos

Renan Nucci

Publicado em 29/05/2017 às 15:35

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A situação da via de chão batido conhecida como Reta do Taboco, localizada no acesso à BR-419, em Aquidauana, preocupa. As constantes chuvas da semana passada abriram um buraco no meio da passagem que já derrubou duas pessoas. Um motociclista e um ciclista que trafegavam por lá durante a noite, já que a iluminação é precária, caíram, mas sem gravidade.


Para evitar que algo pior aconteça, Joana Freitas, 73 anos moradora na região há mais de 20 anos, usou galhos para sinalizar e evitar que outras pessoas se machuquem. Ela diz que quando chove, o local vira atoleiro e, depois que a água passa, a rua fica cheia de entulhos e buracos. Ela informou ainda que moradores já acionaram a prefeitura e aguardam providências.

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