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Asilo São Francisco recebe doação de camas feitas por internos do EPA

Doação de madeira apreendida foi autorizada pelo juiz Luciano Pedro

Flavio Brito

Publicado em 31/05/2017 às 10:22

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O Asilo São Francisco recebeu nesta quarta-feira (31) camas doadas pelo Poder Judiciário e que foram produzidas por detentos de Aquidauana com madeira ilegal apreendida. Além das seis camas que vão beneficiar os idosos, o mesmo tipo de apreensão possibilitou a confecção de mobiliário para o Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA) e para a Delegacia de Polícia em Anastácio. 

“A apreensão dessa madeira se deu por conta de crime ambiental e a lei prevê que esses objetos sejam perdidos”, explica o juiz Luciano Pedro Beladelli, da Comarca de Anastácio, que autorizou a doação da madeira usada por presos do regime fechado para a fabricação dos móveis. Ou seja, a madeira não é devolvida ao dono flagrado com a carga ilegal e ela pode ser doada.

A parceria entre o Poder Judiciário e as instituições é feita por meio da elaboração de um projeto que atesta a necessidade da doação e os benefícios sociais trazidos para a comunidade. No caso do asilo, a proposta foi escrita por uma das professoras que atua no lar para os idosos e no presídio, com a colaboração da direção do EPA. “Tinha essa madeira apreendida lá em Anastácio e nós enviamos o projeto. Foram feitas mais quatro camas e uma mesa para o presídio e outra mesa vai para delegacia de Anastácio”, explica o diretor do EPA, Marco Aurélio Sales.

“É importante porque nós teremos camas novas, porque estávamos com camas muito velhas, elas vieram em boa hora”, comemora a presidente do Asilo, Maristela Soares do Prado Leite. 

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