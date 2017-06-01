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Prefeitura vai retomar atividades da fabricação de lajotas

Peças serão utilizadas como pavimento para as ruas do município

Flavio Brito

Publicado em 01/06/2017 às 08:31

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A Prefeitura de Aquidauana reativar a fábrica de lajotas que serão utilizadas como pavimento de ruas da cidade. “Dentro de pouco tempo, as lajotas estarão transformando a realidade das vias do município e de muitas famílias, acabando com a lama, poeira e valas que tanto incomodam esses moradores”, disse o gerente municipal de Planejamento Ronaldo Ângelo, durante a reunião de vistoria dos equipamentos que serão utilizados na fabricação das lajotas.

De acordo com o gerente municipal de Obras, Archibald Joseph Macintyre, o Mac, a fábrica vai gerar um custo benefício considerável aos cofres públicos do município. Ele explica que as lajotas serão fabricadas utilizando apenas cimento, arreia e pedrisco, sendo que cada unidade sextavada mede 30x30 cm por 9cm de altura.

“Com essa metragem, vamos utilizar em média 12,5 mil lajotas para calçar 100 metros de rua. Os equipamentos que serão utilizados na fabricação dos sextavados foram testados ontem [30 de maio], sendo a mesa vibratória para misturar e compactar a lajota, duas betoneiras e as formas”, detalhou o gerente de Obras.

Durante a vistoria dos equipamentos, foram feitas algumas unidades como teste. A Prefeitura de Aquidauana divulgou, por meio da assessoria de imprensa, que a retomada da fabricação de lajotas – além de possibilitar melhorias na infraestrutura urbana do município – vai gerar emprego. Seis trabalhadores serão contratados para o serviço.

Além dos gerentes Mac e Ronaldo Ângelo, o engenheiro civil, Eduardo Alcantu; o técnico em eletricidade, Dilson Severino; o assessor especial de Trânsito, Gilberto Barbosa da Cruz outros servidores da Gerência de Obras e Serviços Urbanos acompanharam a retomada das atividades da fábrica. 

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