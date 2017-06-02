Chácara de idoso em Aquidauana é invadida e tem animais furtados

Policial
Caso aconteceu ontem, mas foi denunciado à Polícia Civil nesta sexta-feira
Idoso de 81 anos proprietário de uma chácara localizada nas imediações da fazendinha do quartel, em Aquidauana, procurou a Polícia Civil nesta sexta-feira para denunciar furto. Segundo a vítima, o local foi invadido e dois animais foram levados.
Consta no boletim de ocorrência que o crime teria sido identificado ontem, depois que o homem percebeu que perto da área onde ficam as criações, havia rastro de motos. Ao contar os bichos, percebeu que uma leitoa e um galo índio tinha sido tomados.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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