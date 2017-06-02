Homem de 26 anos é socorrido com dores no braço após queda de moto

O Corpo de Bombeiros socorreu por volta das 14h30 desta sexta-feira, um jovem de 26 anos que sofreu queda de moto na Rua dos Ferroviários, no Bairro Alto, em Aquidauana. A vítima seguia em uma Honda Biz preta, quando perdeu o controle da direção. Enquanto era atendido, o rapaz reclamava de dores no braço, por isso, foi encaminhado para atendimento médico.