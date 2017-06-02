Idoso tem de ser socorrido em lotérica no Centro de Aquidauana

Aquidauana
Senhor foi segurado por outro cliente depois de quase desmaiar
Quem passou pelo Centro de Aquidauana na manhã desta sexta-feira (2) presenciou o resgate de um idoso de 62 anos, que passou enquanto esperava por atendimento em uma lotérica, na rua Manoel Antônio Paes de Barros.
O senhor começou a passar mal e quase desmaiou, ele foi socorrido por outro cliente do local, um rapaz de 28 anos. O jovem impediu que o idoso caísse. Ele foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros.
O senhor foi levado para o Hospital Regional de Aquidauana depois de ter sofrido uma forte queda de pressão.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS