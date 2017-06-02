Idoso tem de ser socorrido em lotérica no Centro de Aquidauana

Quem passou pelo Centro de Aquidauana na manhã desta sexta-feira (2) presenciou o resgate de um idoso de 62 anos, que passou enquanto esperava por atendimento em uma lotérica, na rua Manoel Antônio Paes de Barros.

O senhor começou a passar mal e quase desmaiou, ele foi socorrido por outro cliente do local, um rapaz de 28 anos. O jovem impediu que o idoso caísse. Ele foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O senhor foi levado para o Hospital Regional de Aquidauana depois de ter sofrido uma forte queda de pressão.