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Aquidauana

Intercâmbio cultural e história marcam Encontro de Relíquias

Presidente de clube de modelos antigos do PR rodou 800 km para estar em Aquidauana

Flavio Brito

Publicado em 02/06/2017 às 15:33

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A avenida Pantaneta já é a casa dos carros antigos, onde ocorre o 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana. O evento vai reunir até 200 modelos entre hoje (2), amanhã (3 e domingo (4). Os mais de 15 mil visitantes esperados para a festa poderão conferir todas essas raridades, além de muita música e outras apresentações culturais. A cantora Juliana Gama, a dupla Anderson & Fernandes e a banda Spcia fazem a trilha sonora nesta sexta-feira. 

Manoel Luiz Lopes, presidente do Clube do Carro Antigo e Moto de Jataizinho (PR), rodou mais de 800 km para expor seus modelos. Em conversa com a equipe de reportagem, Manoel conta que a participação na edição do ano passado o fez ter vontade de voltar. “É uma paixão que eu tenho desde moleque. Eu sou restaurador de carros, desde a década de 1980”, revelou o amante do antigomobilismo, que tem uma coleção com 12 modelos antigos e três caminhões – inspirado pelo pai que tinha um modelo Ford de 1929. Ele já trouxe para Aquidauana um Corsel, 1973, e um Fusca, 1983. 

Manoel tem orgulho em dizer que o clube que ele comanda já está há 12 anos divulgando a paixão por essas verdadeiras raridades. “Eu tinha o sonho de promover um encontro de carros na minha cidade, de 3 mil habitantes”. Ela conta que já chegou a reunir 900 modelos na praça da cidade do interior paranaense, com mais de 100 fuscas reunidos. O primeiro encontro em Jataizinho ocorreu em 2005.

O caminhão-cegonha que trouxe carros de Campo Grande circulou pelas ruas do centro da cidade, dando uma prévia de tudo o que os visitantes poderão ver durante os três dias de encontro. Quem vier à Aquidauana para ver e viver de perto todo este intercâmbio de culturas e histórias terá a chance a ainda de conhecer um pouco mais sobre a vida dos “motorhomeiros”. Pelo menos sete motorhomeiros já chegaram para a festa, entre eles o casal Enio Oliveira e Meire Patussi, que estão na cidade desde o dia 15 de maio. 

O 3º Encontro de Relíquias conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana e do Governo de Mato Grosso do Sul, beneficiado por meio de convênio da Fundact e da Fundtur. Além do aporte financeiro, a prefeitura também apoia o evento com equipes de servidores trabalhando no local em diversas atividades, incluindo o atendimento no Posto de Informações Turísticas, Departamento de Trânsito e limpeza da via pública.

O 3º Encontro de Relíquias também conta com o apoio de todas as forças de segurança: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro – por meio do 9º BE Comb, Polícia Militar Ambiental e o Serviço Móvel de Urgência (Samu).  Os comerciantes de Aquidauana têm grande importância na realização do encontro, com o apoio e incentivo da rede hoteleira, lojas do varejo local, do ramo da alimentação, indústria e da área da saúde. 

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (2)
18h - palestra “Mitos e Verdades sobre a doação de medula óssea” no Aki Pub 
19h -  show com Juliana Gama
20h30 - show com a Banda Spcia 
22h - show com Anderson e Fernandes 

Sábado (3)
8h - Recepção dos carros e feirantes 
10h - Carreata pelas ruas de Aquidauana e Anastácio. A concentração ocorrerá na Praça dos Estudantes 
13h30 - Atividades na avenida Pantaneta 
18h - show com Lino e Nando 
19h - Abertura oficial do evento 
19h30 - Apresentações Culturais: 

- Cia Zari - espetáculo multicultural com teatro, circo e dança
- RF Fitness com a demonstração “kangoo jumps”
- Anastadance com zumba 

20h30 - apresentação das motos do Freestyle Wheeling 
21h30 - show com a banda Marasmo 
23h - Mané Coxinha e os Cabeça Ocas

Domingo (4)
8h - reabertura da visitação ao público  
11h - Premiação e encerramento

 

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