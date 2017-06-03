Acidente entre dois motociclistas termina com ambos feridos em Aquidauana

Bairro Alto
De acordo com a polícia, um deles não tinha carteira de habilitação
Acidente entre duas motocicletas ocorrido na noite de ontem, no Bairro Alto, em Aquidauana, terminou com os dois pilotos envolvidos, um de 22 e outro de 67 anos, feridos. As motos se colidiram na Rua Giovani Toscano de Brito. O mais jovem deles não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme relatado no registro policial.
De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso seguia em uma Honda Biz pela via, quando ao realizar conversão para a esquerda, para entrar na Rua Joaquim Alves Ribeiro, bateu na Honda Fan ocupada pelo jovem, que trafegava no sentido contrário. Com impacto, ambos se feriram, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao pronto-socorro.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS