Acidente entre dois motociclistas termina com ambos feridos em Aquidauana

Acidente entre duas motocicletas ocorrido na noite de ontem, no Bairro Alto, em Aquidauana, terminou com os dois pilotos envolvidos, um de 22 e outro de 67 anos, feridos. As motos se colidiram na Rua Giovani Toscano de Brito. O mais jovem deles não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme relatado no registro policial.



De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso seguia em uma Honda Biz pela via, quando ao realizar conversão para a esquerda, para entrar na Rua Joaquim Alves Ribeiro, bateu na Honda Fan ocupada pelo jovem, que trafegava no sentido contrário. Com impacto, ambos se feriram, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao pronto-socorro.