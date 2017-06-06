Esplanada ferroviária recebe Feira da Estação a partir das 18h

A Esplanada Ferroviária de Aquidauana recebe mais uma edição da Feira da Estação. Como parte da programação cultural de hoje (6) haverá a apresentação do grupo de zumba fitness com o grupo Anastadance. A programação musical fica por conta de Boni.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Fundact, a Feira da Estação ocorre das 18h às 23h e é uma oportunidade para que toda a população conheça e adquira o artesanato e hortifrútis produzidos em Aquidauana.

A feira ainda conta com uma praça de alimentação com comidas regionais, culinária japonesa, bolos e salgados, temperos caseiros e um espaço dedicado à recreação infantil.