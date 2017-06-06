Esplanada ferroviária recebe Feira da Estação a partir das 18h

Aquidauana
evento é promovido pela Fundação de Cultura e Turismo
A Esplanada Ferroviária de Aquidauana recebe mais uma edição da Feira da Estação. Como parte da programação cultural de hoje (6) haverá a apresentação do grupo de zumba fitness com o grupo Anastadance. A programação musical fica por conta de Boni.
De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Fundact, a Feira da Estação ocorre das 18h às 23h e é uma oportunidade para que toda a população conheça e adquira o artesanato e hortifrútis produzidos em Aquidauana.
A feira ainda conta com uma praça de alimentação com comidas regionais, culinária japonesa, bolos e salgados, temperos caseiros e um espaço dedicado à recreação infantil.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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