Militares do 9º BE Cmb realizam a limpeza da Lagoa Comprida

Os militares do 9º BE Cmb trabalham na limpeza da Lagoa Comprida. O trabalho é feito por meio de uma parceria firmada com a Prefeitura de Aquidauana, intermediada pelo vereador Edinho Grance (DEM). De acordo com o comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão, tenente-coronel Fábio Bogoni, um efetivo de 80 militares vai atuar até a quinta-feira (8) para a retirada de plantas e lixo depositados na água e nas margens da lagoa.

O tenente-coronel Bogoni explica que o trabalho foi iniciado na segunda-feira (5). “Nós vamos fazer o melhor possível dentro destes quatro dias, porque a lagoa tem uma extensão muito grande. Estamos utilizando material de engenharia, uma retroescavadeira e uma viatura basculante”, detalha o comandante do 9º BE Cmb.

Outra ação desenvolvida no parque ecológico da Lagoa Comprida é o plantio de mudas com a participação de alunos de escolas do município, convidadas para participar, com o apoio do projeto “Pelotão Esperança”.

Na quinta-feira, 60 alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul farão uma caminhada ecológica e uma atividade de navegação. O tenente-coronel Bogoni ressalta que todo o trabalho recebe o apoio do comandante da PMA, capitão Cleiton Silva.

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