J. Jardim lança Fiat Argo para ser mais um sucesso de vendas

Exclusiva central multimídia Uconnect de 7 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto, segurança e dirigibilidade superiores com controle eletrônico de estabilidade (ESC), controle de tração (TC) e Hill-Holder, reconhecida eficiência e economia dos motores Firefly 1.0 e 1.3, aliada ao sistema Start&Stop de série, performance do motor E.torQ 1.8 Evo VIS, mais potente da categoria, combinada a um refinado ajuste de transmissão, direção e suspensão, sete versões combinando três motores e três tipos de câmbio: manual, GSR e automático de seis marchas, estão na lista diferenciais do modelo.

A J. Jardim Veículos apresentou ontem (9) aos seus clientes o Fiat Argo, modelo que une estilo, tecnologia, conforto, performance, esportividade e segurança para criar uma experiência Premium no segmento de hatches.

“Um hatch que veio pra surpreender para quem gosta de um carro compacto, que transmite a sensação de segurança. É um carro muito pensado. É um carro feito para as nossas atividades corriqueiras, atividades esportivas ou uma viagem. É um carro para quem gosta de carro”, disse o diretor-presidente do Grupo APN, Edemir Jardim, diretor da J. Jardim Veículos.

A performance do Fiat Argo vai muito além dos motores – Firefly com versões 1.0 três cilindros e 1.3 quatro cilindros, além do E.torQ 1.8 Evo VIS de 139 cv. Segundo a montadora, passa por um ajuste primoroso entre transmissão, direção e suspensão, além de uma carroceria sólida, bem construída e com excelente isolamento acústico.

“Esse lançamento traz uma inovação em relação aos concorrentes, traz alguns itens a mais que vão propiciar a quem for usar depois, comprar e o carro e usar. Trazem maior mobilidade, ele é confortável. Ele atende as exigências de mercado e vai ser top de linha para a Fiat”, avaliou o professor Florêncio Escobar, que prestigiou o evento de lançamento do Fiat Argo.

O Fiat Argo ainda esbanja elementos que tornam a vida a bordo mais agradável e convidativa. Além do design envolvente e ergonômico, e do acabamento de categoria superior, o hatch tem uma extensa lista de itens de conforto, praticidade e comodidade. E impressiona pelo aproveitamento de espaço na cabine e no porta-malas.

Item de série em todas as versões do Fiat Argo, o sistema “Start&Stop” desliga o motor automaticamente quando o carro está parado. Os benefícios são economia de combustível e menor emissão de poluentes. E tudo isso sem abrir mão da segurança: sensores só permitem que o motor seja desligado se não houver qualquer tipo de comprometimento, seja do veículo ou dos ocupantes. Para ligar novamente o motor após a parada, basta soltar o pedal do freio nas versões com transmissão GSR ou automática; já nas versões equipadas com câmbio manual, um leve toque no pedal da embreagem coloca novamente o propulsor em funcionamento.

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