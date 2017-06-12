Familiares agradecem apoio recebido após acidente de jovem aquidauanense

Aquidauana
Quase dois dias após um grande susto, a família do jovem aquidauanense Matheus Kroll Leite vem através das redes sociais agradecer todo o apoio recebido nas últimas horas. Foram ligações e mensagens de solidariedade, sempre desejando forças e energia positiva para que tudo fique bem.
Em contato, os pais de Matheus informaram ao Site O Pantaneiro que o jovem está se reabilitando e o quadro está cada vez melhor. Ele já realizou cirurgias no maxilar e no antebraço, utiliza ainda um colar ortopédico, mas praticamente todos os movimentos já foram recuperados. Ele continua internado na Santa Casa, em Campo Grande.
Com apenas 23 anos de idade, Matheus cursa o último ano de Engenharia Florestal na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Aquidauana.
O acidente
Após bater em dois veículos e no portão de garagem de uma residência, Matheus, que estava dirigindo um Peugeot 207, foi levado em estado grave para Campo Grande. O acidente aconteceu na madrugada de domingo, 11/06, na Rua dos Ferroviários, no Centro de Aquidauana.
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