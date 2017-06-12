Familiares agradecem apoio recebido após acidente de jovem aquidauanense

Quase dois dias após um grande susto, a família do jovem aquidauanense Matheus Kroll Leite vem através das redes sociais agradecer todo o apoio recebido nas últimas horas. Foram ligações e mensagens de solidariedade, sempre desejando forças e energia positiva para que tudo fique bem.

Em contato, os pais de Matheus informaram ao Site O Pantaneiro que o jovem está se reabilitando e o quadro está cada vez melhor. Ele já realizou cirurgias no maxilar e no antebraço, utiliza ainda um colar ortopédico, mas praticamente todos os movimentos já foram recuperados. Ele continua internado na Santa Casa, em Campo Grande.