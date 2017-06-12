Veículo pega fogo no Centro de Aquidauana

Um veículo pegou fogo no cruzamento das ruas Marechal Mallet e Teodoro Rondon, no Centro de Aquidauana, por volta das 17h15 desta segunda-feira (12). As chamas começaram em um Ford Ka preto e mobilizou as equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. As causas serão investigadas pela perícia.

A região tem uma grande circulação de pessoas, inclusive de quem cruza a Ponte Nova – vindo e voltando de Anastácio. A dona do carro, de 57 anos, estava acompanhada da filha, de 26 anos.

De acordo com a Polícia Militar de Aquidauana, o carro cruzou pela viatura que estava fazendo ronda pela cidade, quando os militares perceberam as primeiras chamas no veículo. Neste momento, os policiais Sargento Silvana e Cabo Miranda foram atrás do veículo e já no semáforo conseguiram controlar por algum tempo, com o extintor da viatura, as chamas que começaram no capô do veículo.

Ao perceberem o fogo, mãe e filha tiveram apenas tempo de pegar as compras que tinham acabado de fazer e sair do carro, que, mesmo com o primeiro atendimento dos policiais, foi tomado pelas chamas. Os Bombeiros chegaram e conseguiram controlar o fogo.

A região conta ainda com a revendedora de veículos usado, uma clínica odontológica e outros estabelecimentos comerciais. Uma das preocupações era justamente a presença de combustível no tanque do carro em chamas e, possivelmente, nos veículos da revendedora.

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