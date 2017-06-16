Foragido da justiça se assusta com Polícia Militar e acaba preso no Ovídio Costa

Captura
Homem se comportou de maneira estranha ao ver policiais, levantando suspeita
Na última quarta-feira, por volta das 16 horas, a equipe do Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas (Getam) do 7º Batalhão PM em Aquidauana, deteve um homem de 27 anos foragido da justiça, no Bairro Ovídio Costa II.
Durante ronda, os militares suspeitaram das atitudes do homem que demonstrou certo nervosismo ao ver os policias nas proximidades. Estranhando o comporamento do indivíduo, a guarnição efetuou a abordagem, constatando que ele era foragido da Justiça.Ele foi entregue na Delegacia de Polícia Civil.
Atendimento especializado
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