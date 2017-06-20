Emendas e recursos do governo garantem asfalto e drenagem em Aquidauana

Cerca de R$ 2,5 milhões estão garantidos para obras de pavimentação e drenagem em Aquidauana. O recurso de emendas parlamentares dos deputados federais Luiz Henrique Mandetta e Tereza Cristina, somado a contrapartida do Governo de Mato Grosso do Sul, será aplicado em melhorias da infraestrutura do bairro Santa Therezinha.

Pelo menos dois mil moradores serão beneficiados com as obras nas ruas Antônio Campelo e Bernardino, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro. Segundo ele, o bairro é um dos mais populosos da cidade. “É uma alegria imensa. Essa parceria do Governo do Estado com o Governo Federal, por meio de emendas parlamentares, ainda vai contribuir com a mobilidade urbana de Aquidauana”, pontuou.

Será investido nas obras o montante total de R$ 2.471.525,99. A aplicação dos recursos faz parte do compromisso do governador Reinaldo Azambuja em ampliar o apoio financeiro aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Para ele, essa “é uma forma de parceria que tem dado certo”.

“Eu digo sempre que governos têm que governar para pessoas e não para partidos. É assim que estamos trabalhando”, avaliou o governador, dizendo ainda que “os grandes ganhos” da parceria entre o Governo do Estado e os deputados federais são da população.

A ordem para liberação dos valores foi assinada nesta segunda-feira (19), em solenidade no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande. Participaram do evento o governador Reinaldo Azambuja e prefeitos dos municípios beneficiados. Ao todo, 24 cidades foram contempladas com recursos.



Mais investimentos

O Governo do Estado atua em Aquidauana e mantém no município investimentos em todas as áreas. Na cidade, recursos estaduais foram e são aplicados em obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (R$ 2,8 milhões), em reformas e construção de pontes (R$ 376,8 mil), na construção de 97 casas rurais em seis assentamentos (R$ 314,6 mil), na construção de 189 moradias no Jardim Aeroporto II (R$ 2 milhões), na reforma da quadra esportiva da Escola Estadual Professor Luiz Mongelli (R$ 762 mil) e na pavimentação da MS-450 no distrito de Piraputanga (R$ 2,5 milhões), entre outras.