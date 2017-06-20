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Caso Ronaldo

Polícia pede prisão preventiva de foragido que dirigiu carro de empresário

Adolescentes apreendidos podem ser soltos em cinco dias caso não haja abertura de vagas em Unei

Renan Nucci

Publicado em 20/06/2017 às 16:32

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O delegado Evandro Luiz Banheti Corredato, titular da Delegacia Regional de Aquidauana, assumiu as investigações sobre o latrocínio do empresário Ronal dos Santos Batistas, 38 anos, assassinado na madrugada de segunda-feira. Hoje, ele entrou com pedido de prisão preventiva de um jovem de 22 anos que está foragido e teria sido o responsável por dirigir o veículo Saveiro Cross da vítima, de Anastácio, até à casa de Walerson Ozorio, 21 anos.


O suspeito é o único dos quatro envolvidos que está foragido. Walerson foi preso por encomendar o veículo por R$ 5 mil. Outros dois adolescentes foram apreendidos por executarem o crime a mando de Walerson. Estes dois estão recolhidos na Delegacia de Polícia Civil de Anastácio e aguardam vaga em alguma Unidade Educacional de Internação (Unei), caso não haja abertura, eles podem ser liberados dentro do período de cinco dias.


Conforme já noticiado, os dois menores mataram Ronaldo na casa dele, em Anastácio, na madrugada de segunda-feira. Eles amarraram a vítima, a jogaram na piscina e prenderam vaso de 30 quilos junto ao corpo, para que permanecesse submerso. O foragido sabia dirigir, foi ao local e pegou ao carro, entregando para Walerson que, por sua vez, ao perceber a repercussão do crime, tentou se desfazer. Ele teria pedido automóvel por R$ 5 mil.

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