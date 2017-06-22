Aquidauanense que teve o corpo queimado se recupera e agradece apoio

A jovem Walquiria Almeida, 27 anos, agradeceu o apoio que vem recebendo depois de ter sofrido um acidente e ter o corpo queimado durante uma festa de família. Ela sofreu queimaduras em até 29% do corpo no dia 4 de maio. Os parentes haviam preparado bife na chapa.

Walquiria foi levada para Campo Grande e teve de ser internada na Santa Casa, no setor de queimados. De acordo com a família, ela está sendo submetida às sessões de um tratamento que garante a cicatrização e recuperação da pele queimada. As chamas atingiram as mãos, os braços, o pescoço e a cabeça dela.

“Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus! E a todos que ajudaram e continuam ajudando na minha recuperação. Graças a Deus, está dando tudo certo e, a cada dia, estou me recuperando mais. Obrigada de coração a todos. Na verdade, não tenho nem palavras e não sei como agradecer. Deixo aqui minha admiração por todos que se comoveram e ajudaram, cada um com um jeitinho especial, a cada oração, isso me fortaleceu muito. Obrigada a cada visita, cada lanche, cada almoço da minha tia, cada sessão na clínica hiperbárica, cada sobremesa feita pelas minhas tias, cada forma de carinho e preocupação que tiveram por mim. Obrigada, em especial, a minha vida, minha rainha (mãe) Marilza Orange que não saiu do meu lado em momento algum, apesar de passar por um momento difícil. Eu nunca vou te abandonar, minha rainha. Obrigada a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês”, escreveu Walquiria, em sua página no Facebook.

As campanhas para ajudar a jovem aquidauanense a continuar o tratamento continuam. A família está promovendo uma rifa de produtos da marca O Boticário. Quem quiser adquirir e ajudar é só procurar os colaboradores da loja Magazine Luiza de Aquidauana. A rifa custa R$ 5.