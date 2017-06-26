Funcionários protestam contra decisão que pode levar Simasul a fechar

Aquidauana
Justiça bloqueou 30% do faturamento bruto mensal para pagamento de ações e investimentos para manter produção estariam em risco
Funcionários da Siderúrgica Simasul, em Aquidauana, realizam um protesto na tarde desta segunda-feira (26). Eles pedem a revisão da sentença judicial que determina que 30% do faturamento bruto mensal da empresa seja usado para pagamentos determinados em ações que correm na Justiça, incluindo processos relativos à folha de pessoal da siderúrgica e verbas indenizatórias.
Os próprios empregados decidiram tomar essa atitude, já que a decisão coloca em risco a manutenção dos investimentos iniciados há pouco tempo e que viabilizaram a retomada da produção. A empresa passou por um período de crise, com a baixa nas vendas de minério de ferro no mercado internacional e os salários dos trabalhadores foram atrasados.
Uma decisão anterior já havia determinado que 10% do faturamento bruto mensal fossem bloqueados para os pagamentos, o percentual foi elevado para 30% e os gestores do fundo de investimento que hoje garantem o funcionamento da indústria alegam que há a inviabilidade econômica do negócio diante do atual percentual bloqueado. Os funcionários temem pela perda dos postos de trabalho com uma nova paralisação da produção.
O bloqueio foi autorizado pela Justiça para garantir os pagamentos previstos em 61 ações movidas contra a empresa atualmente. “Se o juiz não rever isso aí, daqui a pouco, serão 261 processos”, disse um dos funcionários que encabeça o protesto. Ele se refere a um possível fechamento da siderúrgica do bloqueio dos 30% do faturamento mensal bruto. Neste caso, 200 trabalhadores perderam o emprego e novos processo para garantir o pagamento de verbas rescisórias serão abertos.
Os funcionários saíram da sede da Simasul, nos altos da rua Duque de Caxias e foram até a Vara do trabalho de Aquidauana. “Hoje, estamos brigando pelos nossos empregos”, disse um dos funcionários, que prefere não ser identificado. “ A Justiça está querendo garantir o acerto de quem está saindo, mas e os que estão ficando?”, questionamento, se referindo ao equilíbrio financeiro gerando pela decisão que bloqueia os valores. Segundo os funcionários, outros 700 empregos indiretos correm risco.
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