Projeto “Amigos do Museu” precisa da doação de materiais elétricos

O projeto “Amigos do Museu”, organizado pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Cultura e com apoio de instituições civis e militares, segue atuando para garantir a reforma e reinauguração do Museu de Arte Pantaneira Manoel Antônio Paes de Barros. O projeto solidário visa estabelecer parcerias público-privadas para a doação de material de construção, mão de obra e consultoria técnica para a reativação de uma das mais representativas casas de cultura de Mato Grosso do Sul.

A Fundação de Cultura de Aquidauana estabeleceu o regulamento para a participação e vai emitir um certificado oficial de doação para todos os colaboradores, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas do município. Doações em dinheiro não são permitidas, segundo as regras estabelecidas pela fundação. Quem preferir poderá abrir um crédito em uma loja de material de construção para a retirada pela prefeitura. Aqueles que optarem por fazer a doação direta, podem fazer a entrega do material direto no local da obra.

Depois dos reparos nas calhas e rufos, a próxima fase será refazer toda a instalação elétrica. Neste momento, o Executivo municipal precisa da doação de materiais como cabos de cobre, luminárias, dentre outros. A lista completa de materiais está disponível na sede da Fundação de Cultura e também na Agência de Comunicação Social. Os interessados em colaborar também podem ligar para o telefone (67) 99676-8494.