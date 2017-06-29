Após perder tudo em incêndio, comerciante se divide entre recomeço e cuidados com a irmã

Lourenço Moncada, 53 anos, passa por um momento que talvez nunca imaginou que chegaria. Há cinco dias ele perdeu toda a estrutura de seu comércio de derivados de carne localizado no Bairro Alto, em Aquidauana, e conta com ajuda de amigos e vizinhos para recomeçar. Por outro lado, cuida da irmã gêmea Vilma, que sofre de problemas psiquiátricos agravados há dois meses com a morte do marido dela.



Lourenço relata que, apesar dos desafios, segue confiante, principalmente por causa do apoio recebido por pessoas que não imaginava e do amigo fiel Edison dos Santos, 34 anos. "Não tem sido fácil. Só Deus na causa", disse Lourenço. Ele perdeu cerca de R$ 2.500 em alimentos, além de dois freezers e praticamente todos os objetos pessoais da irmã. "Devagar, amigos estão me ajudando a comprar tudo parcelado", agradeceu.



Enquanto trabalha na reforma do estabelecimento, que ficou todo comprometido por causa do fogo, divide a atenção com a irmã. De família simples, busca apoio para que as coisas se tornem "menos complicadas" e até acionou assistentes sociais. "Ela [Vilma] tem esquizofrenia e não pode ficar sozinha. Precisa de ajuda até para ir ao banheiro, se não faz necessidade na cama. Os vizinhos têm ajudado como podem, mas o ideal seria interná-la".