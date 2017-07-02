Mulher tem moto furtada e diz para polícia onde mora suspeito

A Polícia Civil de Aquidauana investiga o furto de uma mototicleta ocorrido nesta madrugada, na Chácara Taboca. A vítima, uma mulher de 28 anos, teria flagrado o autor saindo com o veículo. O suspeito, de 20 anos e conhecido dela, foi abordado pela Polícia Militar e levado para prestar esclarecimentos na delegacia, mas nega autoria.



Conforme apurado, a vítima acionou a PM por volta das 5 horas, para denunciar o furto. Ela informou onde a equipe poderia encontrar o suspeito, pois teria visualizado o mesmo na moto. Os policiais foram até à casa dele e o detiveram, entretanto, ele não estava com a moto. O veículo foi encontrado abandonado posteriormente na Vila Elídio Telles de Oliveira.