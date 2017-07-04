Areia depositada na Ponte Nova traz riscos para motociclistas

Motociclistas que cruzam a Ponte – fazendo o trajeto entre Aquidauana e Anastácio – têm de redobrar a atenção. Um monte de areia foi derrubado em um trecho da ponte, o que deixa a pista escorregadia para quem trafega pelo local sobre duas rodas.

Testemunhas contaram à equipe de reportagem que uma condutora caiu no local na tarde desta terça-feira (40), mas conseguiu se levantar e seguir seu trajeto. A caçamba de um caminhão teria aberto enquanto o motorista cruzava a ponte, por volta das 15h30.