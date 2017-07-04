Areia depositada na Ponte Nova traz riscos para motociclistas

Aquidauana
Motociclistas que cruzam a Ponte – fazendo o trajeto entre Aquidauana e Anastácio – têm de redobrar a atenção. Um monte de areia foi derrubado em um trecho da ponte, o que deixa a pista escorregadia para quem trafega pelo local sobre duas rodas.
Testemunhas contaram à equipe de reportagem que uma condutora caiu no local na tarde desta terça-feira (40), mas conseguiu se levantar e seguir seu trajeto. A caçamba de um caminhão teria aberto enquanto o motorista cruzava a ponte, por volta das 15h30.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS