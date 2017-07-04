Prefeitura de Aquidauana tapa buraco em trecho de rua na vila 40

Um buraco que colocava em risco os moradores da região da vila 40 foi tapado provisoriamente pela Prefeitura de Aquidauana. De acordo com o secretário municipal de Obras, Joseph Macintyre, o Mac, o serviço foi executado com a ajuda da empreiteira que realiza as obas do asfalto nas ruas do bairro Cidade Nova.

Segundo Mac, uma retroescavadeira da empreiteira foi usada para encher o caminhão da prefeitura com a terra que foi depositada no local. O buraco fica em um trecho da rua Giovanni Toscano de Britto. Apesar da pouca largura, o buraco profundo trazia risco aos moradores que trafegam pela região.

O vereador Claudio Alviço (PEN) havia feito a indicação para a prefeitura para a resolução do problema. O local ainda vai receber obras de reparo e a colocação de massa asfáltica.