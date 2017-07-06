Julho chega com muito vento e temperaturas baixas em todas as regiões do Brasil

Tempo
Intensas rajadas de vento entre 60km/h e mais de 100 km/h foram observadas em estados de todas as regiões do País
Nos primeiros cinco dias de julho de 2017, uma forte queda da temperatura foi observada em áreas de todas as regiões do Brasil. Em Mato Grosso do Sul desde o início deste mês até hoje (6.7), a média de temperatura mínima registrada foi de 13ºC e a máxima chegou a 25ºC, mas a sensação térmica foi bem menor.
Intensas rajadas de vento entre 60km/h e mais de 100 km/h foram observadas em estados de todas as regiões do País. O vento aumentou a sensação de frio.
Por que tanto vento e tanto frio?
O frio intenso e a ventania são provocados por uma grande e forte massa de ar frio de origem polar que chegou ao país neste início de julho. Seu centro de alta pressão atmosférica atingiu entre 1038 hPa e 1040 hPa sobre o mar. O valor da pressão do ar é uma medida da força de uma massa de ar frio polar, que é uma alta pressão atmosférica. O fortes ventos desta massa de ar polar levaram o frio para o interior do país. O centro de alta pressão que é a região mais fria, está sobre o mar na costa da Região Sul.
O vento gelado entrou forte sobre o Centro-Oeste, sobre o Nordeste e chegou ao Tocantins fazendo a temperatura despencar. Em Mato Grosso do Sul, na última semana de junho, as temperaturas tiveram máxima de 27° C e mínima de 16ºC.
Além do frio, o vento forte também foi destaque nos primeiros dias de julho de 2017. O dia 4 de julho foi com muito vento no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste e no Tocantins. Veja mais detalhes.
Previsão
A previsão para os próximos dias em Mato Grosso do Sul é de aumento de temperatura com máximas chegando a 27°C e mínimas a 16ºC.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS