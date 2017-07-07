Áreas públicas se tornam depósito de lixo e dificultam trabalho da prefeitura

Os moradores do bairro Nova Aquidauana enfrentam os riscos do acumulo do lixo jogado em vias públicas e o perigo de cair em galerias pluviais depois que a grelha de proteção de foram arrancados em uma das ruas do bairro. Estas situações foram flagradas pela equipe de reportagem. As imagens foram encaminhadas para a Prefeitura de Aquidauana, que garantiu a resolução dos problemas.

Quanto a tampa da “bocas-de-lobo” arrancada na avenida Vice-Prefeito Timóteo Proença, o assessor Especial de Trânsito, Gilberto Barbosa da Cruz, o sargento Cruz atribui a ação de vândalos. Na terça-feira (4), os moradores improvisaram a sinalização para a tampa de um bueiro que foi arrancada ou afundada pelo peso de um caminhão no cruzamento das ruas Estevão Alves Corrêa com a João Dias. A tampa foi recolocada pela Sanesul.

Outra situação flagrada na Nova Aquidauana também já foi registrada em outras áreas da cidade. O acúmulo de lixo descartado pelos próprios moradores, que traz riscos à saúde. O secretário municipal de Obras, Joseph Macintyre, em conversa com a reportagem, explicou que a prefeitura só tem uma retroescavadeira para realizar o serviço de retirada do lixo.

De acordo com as informações divulgadas pela Agecom, a restroescavadeira realiza o trabalho de manutenção na comunidade quilombola Furna dos Baianos, no distrito de Piraputanga.

Situação semelhante foi veiculada pelo site O Pantaneiro, uma “montanha” de lixo acumulado na rua Salvador Braga, no Centro da cidade, traz incômodo e riscos para a vizinhança da região. O morador que fez a retirada do material do seu quintal aguarda pela equipe da Prefeitura para fazer a retirada e descarte do entulho. No local, há sinais de que alguém tentou atear fogo no lixo acumulado.

A falta de conscientização dos moradores prejudica o trabalho das equipes de limpeza urbana. Menos de 24 horas depois de a equipe da Prefeitura de Aquidauana retirar o entulho e outros materiais que estavam depositados na rua Coronel Nelson Felício do Santos, na esquina com rua Sete de Setembro – seguindo em direção ao frigorífico – o local voltou a servir de deposito de lixo.

A equipe de reportagem flagrou sacos e uma caixa que foram deixados depois que a área foi limpa. As cenas foram registradas entre os dias 15 e 18 de maio deste ano. Esta mesma voltou a servir de depósito de lixo, em flagrantes publicados pelo site no dia 30 de maio.