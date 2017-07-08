IFMS oferece vagas de qualificação profissional

O Campus Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está oferecendo cursos de Operador de Computador (40 vagas) e Libras Intermediário (30 vagas). Para participar, o interessado deve possuir a idade e a escolaridade mínimas exigidas para cada curso até a data da matrícula.

As inscrições podem ser feitas entre 26 de junho e 10 de julho, exclusivamente pela internet, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

A seleção para as vagas também será feita através de sorteio eletrônico, marcado para 13 de julho.

O resultado do sorteio servirá para a definição da classificação final do processo seletivo e divulgação da primeira chamada, prevista para o dia 19 de julho. O início das aulas ocorrerá no mês de agosto.