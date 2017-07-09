Motorista embriagado é preso fazendo zigue-zague com Corolla na Duque de Caxias

Aquidauana
Homem tinha sinais como forte cheiro de álcool, fala desconexa (enrolada) e olhos vermelhos
Homem de 58 anos foi preso por embriaguez ao volante, depois de ser flagrado dirigido um Toyota Corolla em zigue-zague pela Rua Duque de Caxias, no início da noite de sábado, em Aquidauana.
Segundo consta no boletim de ocorrência, a equipe de trânsito da Polícia Militar foi acionada porque o Corolla supostamente estaria estacionado de forma irregular perto de uma loja. Chegando ao local indicado na denúncia, os policiais viram o Corolla já em deslocamento, de forma que oferecia risco a pedestres e outros condutores.
Foi feita abordagem e logo de início os militares perceberam sinais de embriaguez, como forte cheiro de álcool, fala desconexa (enrolada) e olhos vermelhos. Questionado, o motorista disse que havia ingerido bebida por volta das 13 horas. Por este motivo, foi preso e levado para a delegacia.
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