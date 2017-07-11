Árvore plantada em terreno vizinho e danifica casa no bairro Alto

Uma queda de árvore mobilizou a equipe de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar. Os Bombeiros foram chamados às 19h04 desta segunda-feira (10) para atender a ocorrência na rua Coronel Antônio Trindade, no Bairro Alto em Aquidauana. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, uma palmeira da espécie bocaiúva havia caído na residência.

A palmeira estava plantada um terreno ao lado da casa atingida e, ao cair, danificou a cerca elétrica e uma varanda. A construção tem a estrutura de madeira e telhas de amianto. Foi utilizado UM motosserra e realizado o corte e retirada dos galhos que atingiram a residência.

Como ficou praticamente destruída a cerca elétrica e parte da varanda, a proprietária foi instruída para que hoje (11) procurasse um profissional de construção para realizar o desmanche da área danificada com segurança.