Jovem diz à mãe de desafeto que vai matá-lo e a intimida com lâmina

Jovem de 27 anos é investigado por ameaça contra um rapaz de 23 anos morador no Conjunto Habitacional São José, em Aquidauana. Ontem, o suspeito foi até a casa do desafeto para matá-lo, mas como não encontrou o alvo, passou o recado para mãe dele e ainda mostrou uma lâmina para intimidá-la.

A moradora, temendo pela segurança do filho, procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência, uma vez que o autor só foi embora porque ela disse que chamaria a polícia e, mesmo assim, ele voltou várias vezes depois. Além disso, ficava passando na frente do imóvel aguardando a chegada da vítima.