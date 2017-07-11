Jovem diz à mãe de desafeto que vai matá-lo e a intimida com lâmina

Aquidauana
Os fatos ocorreram na tarde de ontem, na região do Conjunto Habitacional São José
Jovem de 27 anos é investigado por ameaça contra um rapaz de 23 anos morador no Conjunto Habitacional São José, em Aquidauana. Ontem, o suspeito foi até a casa do desafeto para matá-lo, mas como não encontrou o alvo, passou o recado para mãe dele e ainda mostrou uma lâmina para intimidá-la.
A moradora, temendo pela segurança do filho, procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência, uma vez que o autor só foi embora porque ela disse que chamaria a polícia e, mesmo assim, ele voltou várias vezes depois. Além disso, ficava passando na frente do imóvel aguardando a chegada da vítima.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS