Sanesul compra retroescavadeira para serviços em Aquidauana

Aquidauana será beneficiada com uma das oito retroescavadeiras adquiridas pela Sanesul. O extrato do contrato de compra foi publicado na edição desta terça-feira (11) do Diário do Estado.

De acordo com a publicação, estão sendo investidos mais de R$ 1,38 milhão para a aquisição das máquinas que serão usadas em serviços de implantação e manutenção nas redes de água e redes de esgotamento sanitário nos municípios de Nova Andradina, Juti, Sete Quedas, Coronel Sapucaia, Dourados, Aquidauana, Paranaíba e Corumbá.

Ainda segundo as informações veiculadas no Diário Oficial, 30% do valor investido é de recursos próprios e os outros 70% foram garantidos por meio do Fundo Constitucional do Centro-Oeste – FCO. As máquinas serão compradas da empresa Dimaq Compotrat Máquinas e Equipamentos LTDA