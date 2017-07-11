Sanesul compra retroescavadeira para serviços em Aquidauana

Aquidauana
Outros sete municípios do Estado serão beneficiados com a compra que tem investimento de mais de R$ 1,38 milhão
Aquidauana será beneficiada com uma das oito retroescavadeiras adquiridas pela Sanesul. O extrato do contrato de compra foi publicado na edição desta terça-feira (11) do Diário do Estado.
De acordo com a publicação, estão sendo investidos mais de R$ 1,38 milhão para a aquisição das máquinas que serão usadas em serviços de implantação e manutenção nas redes de água e redes de esgotamento sanitário nos municípios de Nova Andradina, Juti, Sete Quedas, Coronel Sapucaia, Dourados, Aquidauana, Paranaíba e Corumbá.
Ainda segundo as informações veiculadas no Diário Oficial, 30% do valor investido é de recursos próprios e os outros 70% foram garantidos por meio do Fundo Constitucional do Centro-Oeste – FCO. As máquinas serão compradas da empresa Dimaq Compotrat Máquinas e Equipamentos LTDA
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS