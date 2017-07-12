Jovem deixa moto com chave no contato e veículo é furtado em Aquidauana

Um jovem de 19 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana no início da tarde desta quarta-feira, depois de ter a motocicleta furtada na região do Ovídio Costa. O rapaz contou à polícia que deixou o veículo estacionado na frente de casa, ontem à noite, enquanto foi tomar banho.



Ao sair, percebeu o furto e, juntamente com o irmão, pensaram que seriam melhor não chamar a polícia e evitar risco de apreensão, uma vez que a moto estava com documentos atrasados. Os dois procuraram por várias regiões, mas não encontraram nada.

Talvez se tivesse acionado a polícia a tempo, a história fosse outra. Nesta tarde, vendo que não teria meios de recuperar o bem perdido, foi à delegacia e promoveu denúncia de furto. O caso é investigado.