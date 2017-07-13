Prefeito entrega caminhões e anuncia máquinas próprias para Gerência de Obras

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro (PSDB) entregou simbolicamente à população do município, mais dois caminhões compactadores para coleta de lixo urbano. De acordo com as informações da assessoria, a frota passa a contar com quatro caminhões. A solenidade ocorreu na manhã de terça-feira (11), no pátio da Gerência de Obras e Serviços Urbanos. De acordo com o Chefe do Executivo, esse evento marca um novo perfil da administração pública, que passará a investir em novos equipamentos e maquinários que vão estruturar a pasta.

Além do Gerente Archibald Joseph –Mac, também estiveram presentes os vereadores Anderson Meireles (Líder do Prefeito); Mauro do Atlântico (PMDB); Edinho Grance (DEM); Lenilda Damasceno e Agnaldo da Saúde e Yossef Saliba do PDT; Professor Bié (SD); Nilson Pontin (PSDB) e Pastor Marcelo do PEN; A Vice-prefeita-Selma Suleiman, Gerente de Educação, professora Sônia Nemer, o Subcomandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, Ten Cel Daniel Elias, Assessor Especial de Trânsito Gilberto Barbosa da Cruz, Presidente do Sinprecam, Ênio Penajo Góes e servidores da Gerência.

Durante a entrega, o prefeito ressaltou a importância desses caminhões para permitir agilidade no atendimento na limpeza da cidade. “Com esses novos veículos, o rendimento do trabalho será muito maior, e assim vamos trabalhar para um município mais limpo, bonito e acolhedor”, afirmou o prefeito.

O gerente de Obras Mac fez um breve balanço do maquinário que foi recuperado, sendo 3 caminhões caçamba e um trucado, um compactador, uma patrola, um trator de pneu, uma retroescavadeira que ainda está na oficina e deve, em breve, estar em uso, e uma caminhonete L 200. Segundo Mac, vai garantir um serviço de melhor qualidade para população. “Quero agradecer ao prefeito Odilon e também dos vereadores que se preocupam com as condições da Gerência de Obras, este maquinário chegou em boa hora, pois vai permitir um serviço com mais segurança e agilidade”, ressaltou.