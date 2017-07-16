Mulher é presa com maconha para saldar dívida

Aquidauana
Para quitar a pendência, ela foi até Campo Grande e pegou a droga com objetivo de entregar para outra mulher em Aquidauana
Trabalho entre o Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (NIIC) da Polícia Civil de Aquidauana e o Serviço de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Anastácio, culminou na prisão de uma jovem de 23 anos por tráfico de drogas. A autora estava na rodoviária de Aquidauana com 2,9 quilos de maconha trazidos de Campo Grande para quitar uma dívida.
Conforme relatado pela polícia, as equipes faziam operação de rotina com passageiros que transitavam pela rodoviária, na noite de ontem, quando desconfiaram do nervosismo da jovem. Ela foi abordada e revistada, oportunidade em que os agentes encontraram quatro tabletes de maconha, que pesaram os 2,9 quilos.
Questionada, ela disse que transportava o material para saldar uma dívida que possuía com um traficante. Para quitar a pendência, ela foi até Campo Grande e pegou a droga com objetivo de entregar para outras mulher em Aquidauana. Diante das evidências, foi levada para a delegacia de Aquidauana, onde foi autuada.
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