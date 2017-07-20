Flagrantes de moradores jogando lixo em área pública se repetem

Aquidauana
Rua Coronel Nelson Felício dos Santos voltou se transformar em “lixão” dois meses depois de ser limpa pela prefeitura
Os flagrantes de lixo jogado na rua Coronel Nelson Felício dos Santos comprovam que os maus exemplos da população no cuidado com a cidade permanecem. A equipe de reportagem de O Pantaneiro registrou na tarde desta quinta-feira (20) novas imagens da sujeira depositada no local. Desde a primeira quinzena de maio, a equipe de reportagem vem retratando atos de irresponsabilidade de quem usa a área como depósito de entulho.
Até o dia 17 de maio, na esquina com rua Sete de Setembro – seguindo em direção ao frigorífico –, havia uma grande quantidade de lixo doméstico, restos de material de construção, partes de eletrodomésticos ocupavam quase toda a rua. A área foi completamente limpa no dia de 18 maio. Os primeiros registros do “lixão” em via pública foram feitos nos dias 10 e 15 do mês retrasado.
À época, menos de 24 horas depois de a equipe de limpeza da Prefeitura de Aquidauana ter retirado o entulho e outros materiais que estavam depositados na rua, o local voltou a servir de deposito de lixo. Hoje, quem for até o local vai encontra uma enorme quantidade de lixo doméstico, restos de galhos de árvores que foram podadas e restos de móveis deixados pela população.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS