Pilotos cearensens acertam detalhes para corrida em Aquidauana

Faltam poucos dias para o início do Rally dos Sertões e os pilotos do Ceará acertam os últimos detalhes para disputar a principal prova off road do país e uma das maiores do mundo. O estado terá oito representantes.



A edição de 2017 do Rally dos Sertões será histórica, pois marca os 25 anos da competição. Os competidores irão percorrer 3.344 quilômetros entre as cidades de Goiânia (GO) e Bonito (MS), passando por três estados – Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e cidades como Coxim e Aquidauana.



Os cearenses vão encarar as quatro modalidades do Rally dos Sertões. Nos carros, Diogo Cavalcante representa o estado. Nos quadriciclos, Hélio Pessoa e George Ximenes estarão em ação. Nos UTVs, Leonardo Beleza, Rogério Almeida e Lucas Araújo Barroso estão inscritos. Para finalizar, Adhemar Pereira (Índio) e André Bezerra estarão na prova de motos.



O grupo mescla a experiência com a juventude. Rogério Pereira já disputou o Rally dos Sertões 20 vezes e será o navegador de Leonardo Beleza, que é estreante na prova. “Ele é um piloto muito rápido. Junta-se a vontade dele com a minha história de vida e será uma mistura muito boa”, afirmou Almeida.



André Bezerra, nas motos, está em segundo lugar na categoria Nacional do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country. “Será a minha primeira participação no Rally dos Sertões. Estou muito animado para encarar esse desafio”, afirmou.



Hélio Pessoa, que irá competir pela quarta vez na categoria quadriciclos, também está animado. “Meu maior objetivo é terminar. O Rally dos Sertões é uma prova muito dura, mas que dá uma satisfação muito grande quando a gente consegue concluir o percurso. Se for entre os primeiros, melhor ainda”, afirmou o piloto cearense, que em 2016 terminou em terceiro lugar.